Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde silahla bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde silahla bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçecik mevkisinde dün B.Y'nin tüfekle açılan ateş sonucu yaralanması olayının şüphelisi olan A.Y, Başiskele Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan A.Y, tutuklandı.

Bahçecik mevkisinde dün B.Y, park ettiği otomobilinden inerken akrabası olduğu öğrenilen A.Y'nin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı.

Silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Başiskele, Bahçecik, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tayvan, Kocaeli'de 100 milyon dolarlık çelik yatırımı yapacak
Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı Lise öğrencisinin su diye satın aldığı pet şişeden kireç çözücü çıktı! Kocaeli psikolojk sorunları olan genç intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 03:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]