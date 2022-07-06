Konya Şehir Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Dr. Ekrem Karakaya için dua edilirken, tabutu sağlık çalışanları tarafından omuzlarda cenaze aracına kadar taşındı. Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi dualarla memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Cenazenin uğurlanmasına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir , Konya Valisi Vahdettin Özkan , AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç , Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç , ailesi, yakınları ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika

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