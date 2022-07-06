Son dakika haberleri: Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketine uğurlandı

06.07.2022 21:33

Son dakika gelişmesine göre Konya'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi dualarla memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Konya'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi dualarla memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konya Şehir Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunak İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), Kardiyoloji Bölümüne gelerek Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'ya (47) silahlı saldırıda bulundu. Dr. Ekrem Karakaya olayda hayatını kaybetti.

Cenazesi dualarla memleketine uğurlandı

Konya Şehir Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Dr. Ekrem Karakaya için dua edilirken, tabutu sağlık çalışanları tarafından omuzlarda cenaze aracına kadar taşındı. Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi dualarla memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Cenazenin uğurlanmasına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, ailesi, yakınları ve sağlık çalışanları katıldı.

Öte yandan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın yarın Kayseri'nin Develi ilçesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Develi İlçe Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika

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