Bakan Kurum, Şehit Piyade Uzman Çavuş Koca'nın babaevinde taziyede bulundu

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca 'nın Çumra ilçesindeki babaevinde taziyede bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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