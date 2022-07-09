Bakan Kurum, Şehit Piyade Uzman Çavuş Koca'nın babaevinde taziyede bulundu - Son Dakika
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Bakan Kurum, Şehit Piyade Uzman Çavuş Koca'nın babaevinde taziyede bulundu

09.07.2022 15:05

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un taziye ziyaretinde bulunması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un şehit yakınlarına başsağlığı dilemesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un taziye ziyaretinde bulunması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un şehit yakınlarına başsağlığı dilemesi

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın Çumra ilçesindeki babaevinde taziyede bulundu.

Kurum, şehidin babası Bayram ve ağabeyi Ali Koca'ya başsağlığı diledi.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Koca, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Koca, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın baba ocağında yas var Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın baba ocağında yas var
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Şehit Piyade Uzman Çavuş Koca'nın babaevinde taziyede bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum, Şehit Piyade Uzman Çavuş Koca'nın babaevinde taziyede bulundu - Son Dakika
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