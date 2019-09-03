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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

44 dakika önce

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındıİSTANBUL - Fatih'te 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek isimli genç silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İSTANBUL - Fatih'te 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek isimli genç silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Adli Tıp'tan cenazesi alınan gencin cenazesi Kozlu Mezarlığına gönderildi.

Olay, gece saatlerinde Fatih Zeyrek mahallesinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Çıkan silahlı kavgada 3 kişinin saldırısı 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek hayatını kaybetmişti. Gencin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Özbek'in cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi.

Mustafa Yusuf, Adli Tıp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:57 Kaynak: İHA
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