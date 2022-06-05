Silahlı saldırıda hayatını kaybeden tribün lideri defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden tribün lideri defnedildi

05.06.2022 17:46
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden tribün lideri defnedildi

İzmir'de içinde bulunduğu araç uzun namlulu silahlarla taranan ve saldırı sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka tribün liderlerinden 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de içinde bulunduğu araç uzun namlulu silahlarla taranan ve saldırı sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka tribün liderlerinden 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Konak ilçesinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarında Karşıyaka tribün liderlerinden 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan (49) ve Mehmet Ali Oğuz'un (51) içinde bulunduğu otomobil, başka bir otomobildeki şüpheliler tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan hayatını kaybetti.

Metin Arslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Arslan'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere, Karabağlar ilçesinde bulunan Abdullah Gül Özkan Camisi'ne getirildi. Burada kılınan ikindi namazının ardından Arslan için cenaze namazı kılındı. Arslan'ın yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, tabutun üzerine Karşıyaka atkıları konuldu.

Kılınan cenaze namazı sonrası Arslan'ın cenazesi Yeni Tırazlı Mezarlığına defnedildi.

Şüpheliler tespit edildi

Öte yandan, kanlı olaya ilişkin şüphelilerin tespit edildiği öğrenildi. Cinayetin gerçekleştirildiği araçta bulunan 2 şüphelinin kimliklerinin belirlendiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, olayın nedeni ise halen gizemini koruyor. - İZMİR

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden tribün lideri defnedildi
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden tribün lideri defnedildi

YORUMLAR
500
Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti Karşıyaka'nın içi rahat Karşıyaka'nın içi rahat
Kaynak: İHA

Metin Arslan, Karşıyaka, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıda hayatını kaybeden tribün lideri defnedildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Putin'den, Ukrayna'ya füze gönderme kararı alan ABD'ye tehdit gibi sözler: Yeni hedefleri vururuz
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
16:03 Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak
15:50 Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
15:48 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 17:53:42. #1.11#
SON DAKİKA: Silahlı saldırıda hayatını kaybeden tribün lideri defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement