Silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
52 dakika önce
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:27 Kaynak: AA
'ın merkez Yenişehir
ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Lise 4. Sokak'ta Güneş Plaza'da bir iş yerine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, kaçan şüpheli güvenlik güçlerince yakalandı.
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