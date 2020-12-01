SİLAHLI SALDIRIDA KASIĞINDAN VURULDU, SANIKLAR TAHLİYE OLUNCA İSYAN ETTİ - Son Dakika

SİLAHLI SALDIRIDA KASIĞINDAN VURULDU, SANIKLAR TAHLİYE OLUNCA İSYAN ETTİ

01.12.2020 10:02
SİLAHLI SALDIRIDA KASIĞINDAN VURULDU, SANIKLAR TAHLİYE OLUNCA İSYAN ETTİ, System.String[]

FATİH'te yaklaşık 5 ay önce Irak uyruklu 3 kişi ile tartışan F.K. (24), kasığından vuruldu.

FATİH'te yaklaşık 5 ay önce Irak uyruklu 3 kişi ile tartışan F.K. (24), kasığından vuruldu. F.K.'nin şikayeti üzerine hakkında dava açılan 2 sanık da tahliye olunca, F.K. isyan etti. Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan F.K. silahlı saldırı sonucu testislerinden birinin  fonksiyonunu kaybettiğini belirterek, "Adalet için buraya geldim, adaletsizlikle karşı karşıya geldik. Hakkımı aramaya devam ediyorum" dedi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Fatih'te 24 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olay şöyle gerçekleşti: Şüpheliler Abdullah Sabah Ramadhan (20), Ahmet Cabbar Mided (25) ile kimliği tespit edilemeyen meçhul firari şüpheli, Yenikapı miting alanında otomobilin sağ ön koltuğunda bulunan   F.K. (24) ile tartışmaya başladı. Şüphelilerden Abdullah Sabah Ramadhan tabancayla bir kez ateş ederek, FK'yi  kasığından vurdu, ardından 3 şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayın ardından şüphelilerden Ramadhan ve Mided yakalandı, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli ise firar etti.  İddianamede müşteki şüpheli Abdullah Sabah Ramadhan hakkında "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 2 yıldan 7 yıl 6 aya kadar, şüpheli Ahmet Cabbar Mided hakkında ise  "Silahla yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

6. DURUŞMA YAPILDI

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 6. duruşma yapıldı. 5. duruşmada sanık Ahmet Cabbar Mided tahliye olurken, 6. duruşmada da tutuklu sanık Abdullah Sabah Ramadhan'ın imza atma şartıyla tahliyesine karar verildi. Duruşma ertelendi.

"VÜCUDUMDA 136 DİKİŞ VAR"Davanın ardından şikayetçi F.K., Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. F.K. arkadaşıyla birlikte çay içmek için sahile inerken üç kişiyle karşılaştıklarını belirterek, "Sinirli bir şekilde geliyorlardı. Bir tanesinin kulağı kanıyordu. Yol biraz daraldığı için bir anda önümüze atladılar. Bunlar beni belimin hemen altından vurdular. 7  gün yoğun bakımda kaldım, ameliyat geçirdim. Beni vuranlar yabancı uyruklu oldukları için birine ulaşamadılar, ikisi cezaevindeydi" dedi. F.K. açıklamasında "Bugün de beni vuran şahıs tahliye oldu. Ben buraya adalet aramak için geldim. Vücudumda çok ağır yaralarım var, organ kayıplarım var. Vücudumda çift taraflı 136 tane dikiş var. Bunların ceza alması beni biraz rahatlatabilirdi. Fakat bunların bırakılmasından sonra benim için pek bir anlamı kalmadı. Zaten geçen mahkeme bırakılan arkadaş gitti. Ben öyle tahmin ediyorum. Bugün bırakılan da muhtemelen 2-3 gün içinde Irak'a gidecek. Çünkü bunların nereden geldikleri belli değil, Türkiye'ye resmi girişleri yok. Kaçak yollarla geldiler" ifadelerini kullandı.

"TESTİSLERİMDEN BİR TANESİNİ KAYBETTİM" F.K., "Raporlarımda hepsi mevcut sol bacağımda şu an bir kurşun var, atardamarına 2 santimetre uzaklıkta. Ameliyat esnasında o damarın kesilmesi halinde doktorlar ölüm riskimin olduğunu söylüyorlar. Testislerimden bir tanesini kaybettim, kurşundan dolayı. Ben adalet için buraya geldim, adaletsizlikle karşı karşıya geldik. Hakkımı aramaya devam ediyorum." Mağdur olarak adliyeye geldiğini ifade eden F.K. "Sanıkların hepsi tahliye oldu. Bu şahısların tutuklu olması için benim illa ölmem mi lazımdı? Zaten ölüm gibi bir şey oldu, 7 gün yoğun bakımda kaldım." dedi.

Görüntü dökümü: -----------------------Şikayetçi F.K.'nin açıklamaları-Şikayetçi F.K.'den görüntü-İstanbul Adalet Sarayı'ndan görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul

İstanbul, Adalet, Fatih, İsyan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLAHLI SALDIRIDA KASIĞINDAN VURULDU, SANIKLAR TAHLİYE OLUNCA İSYAN ETTİ - Son Dakika


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