Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü - BALIKESİR - Son Dakika

Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü - BALIKESİR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, başka birine yönelik silahlı saldırı sırasında göğsüne mermi isabet eden asteğmen yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, başka birine yönelik silahlı saldırı sırasında göğsüne mermi isabet eden asteğmen yaşamını yitirdi.

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Aralarında borç meselesinden anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen Ümit S. ile Hasan T, iddiaya göre, Cennetayağı Mahallesi Ülkü Yolu girişinde buluşmak üzere sözleşti.

Bu adreste bekleyen Ümit S'ye, Hasan T'nin kullandığı hafif ticari araçtan kardeşi Tolga T. tarafından pompalı tüfekle 4 el ateş edildi.

Ümit S, bacağından yaralanırken, mermilerden biri o sırada seyyar kokoreççinin önünde bulunan asteğmen Arif Ozan Güven'in göğsüne isabet etti.

Ambulansla hastaneye götürülen Güven, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilen Güven'in cenazesinin Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Ümit S'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hasan T. ve kardeşi Tolga T, gözaltına alındı.

Öte yandan olay, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaralanan Güven'in yakındaki bir kafeteryaya sığındığı, yarasına baktıktan sonra yere yığıldığı, kafeterya çalışanlarının da Güven'e müdahale ederek kanamayı durdurmaya çalıştığı görülüyor.

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıda 'kaza kurşunu' isabet eden asteğmen öldü - BALIKESİR - Son Dakika

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