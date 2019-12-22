Silahlı saldırıda muhtar öldü - Son Dakika
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Silahlı saldırıda muhtar öldü

6 saat önce

TRABZON'un Araklı ilçe merkezinde çıkan tartışmada köy muhtarı Beyler Bal (61), husumetlisi O. B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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TRABZON'un Araklı ilçe merkezinde çıkan tartışmada köy muhtarı Beyler Bal (61), husumetlisi O. B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında ilçenin Merkez Mahallesi, Zekiçebi Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir husumet bulunan O.B. ile Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere köyü Muhtarı Beyler Bal, caddede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesini ardından O.B. tabancayla, Beyler Bal'a 4 el ateş etti. Karın ve kafasına isabet eden mermiyle yaralanan Beyler Bal, yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine yakın mesafede olan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldi. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Beyler Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.


Araklı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:22 Kaynak: DHA
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