Silahlı Saldırıda Muhtar Öldü, Afgan Çoban Yaralandı
1 saat önce
ERZİNCAN'da silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı yaşamını kaybederken, yanında bulunan Afgan uyruklu çoban ağır yaralandı.
ERZİNCAN'da silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı yaşamını kaybederken, yanında bulunan Afgan uyruklu çoban ağır yaralandı.
Olay, Erzincan
'ın Tercan
ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nin Üçpınar
köyünde meydana geldi. Sabah
saatlerinde ismi öğrenilemeyen Afganistan
uyruklu çobanla birlikte otomobiliyle köyden çıkan muhtar Behsat Çakmak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Muhtar Behsat Çakmak olay yerinde hayatını kaybederken, Afganistan uyruklu çoban ağır yaralandı. Tercan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Afgan çoban, daha sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Erzincan
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:47 Kaynak: DHA
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