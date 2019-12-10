Silahlı saldırıda ölen amatör futbolcu İzmir'de defnedilecek

İzmir'in Bergama ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Bergama Belediyespor'un altyapı oyuncusu Okan Kartal'ın cenazesi, defnedilmek üzere ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.



İzmir'in Bergama ilçesinde dün akşam saatlerinde, 2 yıldır Sertaç S. (26) ile aralarında husumet bulunan Hüseyin K., 35 KD 6656 plakalı hafif ticari araç ile arkadaşı Anıl K.'yı (26) da yanına alarak, yolda yürüyen Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı Okan Kartal'a (23) silahıyla 8 el ateş etti. Sertaç S. saldırıdan yara almadan kurtulurken Bergama Belediyespor'un altyapı oyuncusu Okan Kartal vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından genç futbolcunun cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Okan Kartal'ın ailesi, otopsisi tamamlanan genç futbolcunun cenazesini teslim aldı. Kartal'ın bugün ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Bergama'da toprağa verileceği öğrenildi. - İZMİR