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Silahlı saldırıda ölen baba ile çocuğun ailesi konuştu - Son Dakika

Silahlı saldırıda ölen baba ile çocuğun ailesi konuştu

21.09.2021 18:18
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden baba ile çocuğun ailesi konuştu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden baba ile çocuğun ailesi konuştu. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanmasını isteyen aile, can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta otomobile düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 47 yaşındaki Kadir Altın kaldırıldığı hastanede aynı gün hayatını kaybederken, 11 yaşındaki oğlu Yusuf Altın ise tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Saldırının failleri olayın üzerinden 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen yakalanamadı.

Saldırıda eşini ve 11 yaşındaki oğlunu kaybeden Fehime Altın, 2 erkek çocuğunun daha olduğunu ve onların da öldürülmesinden korktuğunu söyledi. Yetkililere seslenen acılı kadın, can güvenlikleri olmadığını belirterek katil ya da katillerin en kısa sürede yakalanmasını istedi.

Acılı kadın diğer çocuklarının da öldürülmesinden korkuyor

Küçük oğlunun hiçbir suçu olmadan öldürüldüğünü söyleyen Kadir Altın'ın eşi Fehime Altın, "Kadir Altın'ın eşiyim. Oğlumu ve eşimi hiçbir sebep yokken boş yere öldürdüler. Benim 2 oğlum daha var, onları da öldürecekler. Oğlumu öldürdükten sonra ben ne yapacağım. Onu tutuklasalar ne olacak, tutuklamasalar ne olacak. Oğlum dışarı çıkamıyor, ben kadınım kendim dışarı çıkıyorum, alışveriş yapıyorum ama ben bile korkuyorum. Ben bunların tutuklanmasını istiyorum çünkü eşimin hiçbir suçu yoktu. O küçük çocuğun ne suçu vardı. O gün öğleden sonra Aligör'de misafirliğe gittim. İkindiden sonra eve döndüm. Kapının önünde beni çağırdılar, Kadir Altın ve oğlunu vurmuşlar dediler. Hastaneye gittim, baktım biri ölmüş, birini de yoğun bakıma koymuşlar" dedi.

Eşinin hiçbir suçu olmadığını söyleyen Fehime Altın, "Suçu olsaydı yakalanırdı. Bunlar öldürmeyi kafasına koymuşlardı. Her gün gelip kapının önünde duruyorlardı. Kanlısı belliydi, vuran kişi belliydi, ölen kişi belliydi. Eşimin hiçbir ilgisi yoktu. Sadece ölmeden önce beraber oturup çay içmişler. İkindiden sonra eşimi iki defa aramış, eşim telefonu açmamış. Sonra oğlumu aramışlar" şeklinde konuştu.

"Buradan gidelim dedik ama babam bizi dinlemedi"

Kadir Altın'ın kızı Tuğba Altın ise babası ile kardeşinin suçsuz yere öldürüldüğünü belirterek, "Bu olayın babamla ilgisi yoktu. 6 ay önce Selçuk Turan ile Fırat P. İstanbul'da tartıştılar. Daha sonra bu olay Adana'ya taşındı. Fırat P. Selçuk Turan'ı öldürdü. Selçuk Turan'ı öldürdüler, bu olayın babamla bağlantısını kurdular. Hatta babam gidip ifadesini verdi ve aynı gün serbest bırakıldı. Bir suçu olsaydı devlet onu tutuklardı. Bu 6 ay boyunca babamı takip ediyorlardı. Babam takip etsinler, benim bir suçum yok diyordu. Bir önlem falan da almıyordu. Biz de buradan gidelim diyorduk ama babam hayır diyordu. Babam benim bir suçum yok, bir suçum olsa kendim giderdim diyordu. Aradan 6 ay geçti ve sonra öldürdüler. Bu adamın yakalanmasını istiyorum. Benim 2 tane erkek kardeşim daha var, birisini zaten öldürdüler. Bu ikisini de öldürmek istiyorlarmış. Ben iki tane kardeşimi daha kaybetmek istemiyorum. Babam zaten gitti. Bir tane erkek kardeşim daha 11 yaşındayken öldürdüler. Küçücük çocuğu öldürdülerse diğer 2 kardeşimi de öldürürler. Buradan yetkililere sesleniyoruz, bir an önce bu adamların yakalanmasını istiyorum" dedi.

"Gelip beni ve kardeşimi de vurabilirler"

Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen Mehmet Altın da, "Olay Adana'da oldu. Selçuk'un öldürüldüğü gün ben de şahit oldum. Fırat P. ile Selçuk Turan zaten İstanbul'dan kavgalıydı. Fırat onu İstanbul Hipodromunda bıçakla kovalamış zaten. Sonra bunlar Adana'ya da gelmiş, burada da yine kavga etmiş. Selçuk öldükten sonra bazıları Kadir yüzünden olmuş diyordu. Fırat'a demiş ki sen vur diye. Annesine para vermiş. Gelip karşıda dururlardı. Hep gidip geliyorlardı. Daha sonra gelip babamla kardeşimi suçsuz, sebepsiz yere vurdular. Can güvenliğimiz yok. Gelip benle kardeşimi de öldürebilirler. Öyle söylentiler de alıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Bir an önce bunun yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Selçuk, Fırat, Altın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıda ölen baba ile çocuğun ailesi konuştu - Son Dakika


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