Silahlı saldırıda ölen doktor, Karabük'teki eski çalıştığı hastanede anıldı

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya için 10 yıl görev yaptığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi.

Hastanenin idare bölümünde düzenlenen anma töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, çok üzgün olduklarını söyledi.

Ekrem hocanın çok iyi bir insan olduğunu anlatan Sarı, "Gece gündüz demeden 24 saat çalışan, anjiyonun birisini bitirip dinlenmeden, teri kurumadan ikinci anjiyoya giren, sabahlara kadar insan sağlığı için çalışan, gayret gösteren bir kardeşimizdi." dedi.

Karakaya için haklarını kat kat helal ettiklerini belirten Sarı, şöyle devam etti:

"Her gün farklı türden şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Artık bu olayların son bulmasını hepimiz temenni ediyoruz. Vefat eden sadece bir doktor değil, bir evlat, kardeş, baba, çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Bize göre o görev şehididir, görevi başında katledilerek şehit edilmiştir. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum."

Mesai arkadaşları adına konuşan Başhekim Doç. Dr. Nihat Yılmaz da Karakaya'nın ölümünün kendilerini çok üzdüğünü, sağlıkta şiddeti kınadıklarını dile getirerek, bu saldırının son olmasını istedi.

Törende hastane imamı Yakup Ökten tarafından helallik alındı, dua edildi.