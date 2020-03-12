Silahlı saldırıda ölen kişi Hrant Dink cinayeti davası sanığı çıktı - Son Dakika
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Silahlı saldırıda ölen kişi Hrant Dink cinayeti davası sanığı çıktı

6 saat önce

Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şeref Ateş'in, Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanığı eski istihbaratçı jandarma astsubay olduğu belirtildi.

Silahlı saldırıda ölen kişi Hrant Dink cinayeti davası sanığı çıktı, System.String[]

Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şeref Ateş'in, Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanığı eski istihbaratçı jandarma astsubay olduğu belirtildi.

Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde gece saatlerinde 81 DE 868 plakalı otomobilin sürücüsü Şeref Ateş'in kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıda öldürülmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaçan 3 şüpheli, teknik ve fiziki takip sonucu ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler K.B, E.K. ve A.G. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin cep telefonu kayıtlarında öldürülen Ateş ile mesajlarında bir para konusunun konuşulduğu ve belirledikleri saatte buluşmak için randevulaştıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Valilik açıklaması

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, emekli astsubay Şeref Ateş'in araç içinde ateşli silah ile kasten öldürülmesi olayı ile ilgili tahkikat yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüpheliler K.B, E.K. ve A.G'nin Ateş ile alkol almak için buluştukları, bir süre araç içinde alkol aldıktan sonra Ateş'in aracı ile şahıslardan ayrıldığı belirtildi.

Ateş'in aracıyla Çamköy girişi istikametine gittiği ifade edilen açıklamada, 3 şüphelinin Ateş'i takip ettiği kaydedildi.

Şüpheliler K.B. ve A.G'nin araçla Ateş'i takip ederek yolda durdurduğu ve Ateş ile şüpheli K.B. arasında tartışma yaşandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tartışma neticesi K.B. isimli şahıs yanında bulunan ruhsatsız silahla ateş etmesi neticesi Ateş olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şüpheli K.B. ve A.G'nin olay yerinden kaçması neticesi Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile K.B, A.G. ile E.K. isimli şüpheliler, ev ve araç aramaları neticesi yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Suç aleti olan bir adet ruhsatsız tabanca bulunarak el konulmuştur."

- Dink cinayeti sanığı olduğu belirlendi

Bu arada, Şeref Ateş'in, Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıklarından olduğu belirtildi.

Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığında görevli istihbaratçı astsubay Ateş, Hrant Dink cinayeti davası kapsamında 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış ve 10 Ağustos 2016'ta tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu yargılanan Ateş, 8 Aralık 2017'de tahliye edilmişti.

Ateş, davada "anayasayı ihlal", "kasten öldürme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyordu.

Gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çamköy Mahallesi'nde 81 DE 868 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu sürücü Şeref Ateş hayatını kaybetmişti.

Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ın da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldığı saldırıya ilişkin olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Hrant Dink, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:52 Kaynak: AA
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