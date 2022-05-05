Silahlı saldırıda ölen mobilyacı toprağa verildi - Son Dakika
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Silahlı saldırıda ölen mobilyacı toprağa verildi

05.05.2022 15:03
Silahlı saldırıda ölen mobilyacı toprağa verildi

ADANA'nın Kozan ilçesinde gürültü nedeniyle çıktığı evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren mobilyacı Zafer Çamur'un (50) cenazesi toprağa verildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde gürültü nedeniyle çıktığı evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren mobilyacı Zafer Çamur'un (50) cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Valide Sokak'ta meydana geldi. Evde otururken duyduğu gürültü üzerine dışarı çıkan 3 çocuk babası mobilyacı Zafer Çamur, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tüfekle göğsünden yaralanan Çamur, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çamur'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Kozan Asri Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazına Çamur'un ailesi, yakınları ve cezaevindeki kardeşi Uğur Çamur özel izinle, jandarma eşliğinde katıldı. Kılınan namazın ardından Çamur'un cenazesi toprağa verildi.

Bu arada, polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Silahlı saldırıda ölen mobilyacı toprağa verildi
Silahlı saldırıda ölen mobilyacı toprağa verildi
Silahlı saldırıda ölen mobilyacı toprağa verildi
Silahlı saldırıda ölen mobilyacı toprağa verildi
Silahlı saldırıda ölen mobilyacı toprağa verildi
Silahlı saldırıda ölen mobilyacı toprağa verildi
Silahlı saldırıda ölen mobilyacı toprağa verildi
Silahlı saldırıda ölen mobilyacı toprağa verildi
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Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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