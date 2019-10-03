Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi
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Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi

1 saat önce

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.

Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi, System.String[]

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Saldırıda ölenlerin Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat Mehmet Ali Elvan olduğu öğrenildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili çalışma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Şanlıurfa, Haliliye, Mardin, Kubat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
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Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü
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