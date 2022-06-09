Silahlı saldırıda yaralanan da tutuklandı - Son Dakika
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Silahlı saldırıda yaralanan da tutuklandı

09.06.2022 16:51
Silahlı saldırıda yaralanan da tutuklandı

Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yaralılardan biri hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yaralılardan biri hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi TOKİ bloklarında 2 gün önce akşam 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G.(31) ile H.A.Ö.(37) yaraladı. Yaralılardan E.G. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, H.A.Ö. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Dün adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan yaralılardan H.A.Ö. da polis tarafından gözaltına alınarak bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Silahlı saldırıda yaralanan da tutuklandı
Silahlı saldırıda yaralanan da tutuklandı

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıda yaralanan da tutuklandı - Son Dakika

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