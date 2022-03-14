Son dakika 3. sayfa: Silahlı saldırıda yaralanan genç hastaneden kaçmak istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Silahlı saldırıda yaralanan genç hastaneden kaçmak istedi

14.03.2022 09:00

Son dakika haber: - Silahlı saldırıda yaralanan genç hastaneden kaçmak istedi Samsun'da silahlı saldırıda yaralanan 17 yaşındaki genç hastaneden kaçmak isterken polis tarafından yakalandı ve tedavi altına alındı.

- Silahlı saldırıda yaralanan genç hastaneden kaçmak istedi

SAMSUN - Samsun'da silahlı saldırıda yaralanan 17 yaşındaki genç hastaneden kaçmak isterken polis tarafından yakalandı ve tedavi altına alındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Aysu Sokak'ta akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki P.P. sol bacağının 2 yerinden yaralandı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı.

Hastanede tedavi altına alınan P.P. acil servisten kaçmak istedi. Yattığı sedyeden kalkan P.P.'yi tedavi olması için polis ekipleri ikna etmeye çalışırken yaralı genç aniden fırlayarak koşmaya başladı. Polisin müdahalesi sonucu hastaneden kaçması engellenen P.P. tedavi altına alındı.

P.P.'nin 13 Ocak tarihinde de Kadıköy Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'ndeki berber dükkanında da silahlı saldırıya uğradığı ve sağ dizinden yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Silahlı saldırıda yaralanan genç hastaneden kaçmak istedi
Son dakika 3. sayfa: Silahlı saldırıda yaralanan genç hastaneden kaçmak istedi
Son dakika 3. sayfa: Silahlı saldırıda yaralanan genç hastaneden kaçmak istedi

YORUMLAR
500

İlkadım, Samsun, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Silahlı saldırıda yaralanan genç hastaneden kaçmak istedi - Son Dakika


Son Dakika
09:15 Rusya Instgram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
09:13 Letonya Savunma Bakanı'ndan SİHA açıklaması: 6 aylığına kendi semalarımızda test edelim!
09:01 Bu çocukların anne babaları Ukrayna-Rusya savaşında öldü! Ukrayna büyükelçisi paylaştı!
08:49 Ünlü Rus ressamın oğlu kendisini fast food zinciri Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi!
08:45 Yoksulluk hallerimiz: 141 bin çocuğa ailesi bakamıyor, 11 milyon kişiye gıda yardımı yapılıyor!
08:42 Ukrayna ordusundan cansız bedenlerle Rusya'ya Z harfi göndermesi!
08:31 Bergen filminde olay çıkardı, Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia etti!
08:25 Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden karısına baltalı saldırı: Eve alınmayınca kapıyı baltayla kırdı
08:08 Kadirov, Ukrayna'daki birlikleriyle buluştu! Ukrayna güvenliğiyle alay etti, Kiev'e girmek için hazır olduklarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 09:19:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Silahlı saldırıda yaralanan genç hastaneden kaçmak istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement