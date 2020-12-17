- Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu

GÜMÜŞHANE - Geçtiğimiz hafta makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nden çıkarken kızı Merve ve oğlu Furkan Olgun'la kameraların karşısına geçen Başkan Olgun, kendisini bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada tedavisi boyunca özellikle sağlık çalışanları başta olmak üzere katkı sağlayan, dualarıyla kendilerini yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür etti ve soruları cevaplandırdı.

"Verilmiş sadakamız varmış"

Dostları ve sevenlerinin varlığı ve dualarının kendilerini ayakta tuttuğunu kaydeden Olgun, "Verilmiş sadakamız varmış. Tasvip etmediğimiz bir olay oldu. Allah hiç kimseye göstermesin. Elhamdülillah şu anki sağlığım iyi. İstanbul'a dönüp evimizde 1 haftalık bir istirahat süreci yaşayacağım. 15 gün sonra inşallah normal hayatımıza dönebilecek seviyeye gelmiş olacağız. Bunun için Allah'a hamd ediyorum. Uzaktan yakından bizleri arayan soran herkese, bir haftadır İstanbul'dan gelip gece gündüz burada gurbet hayatı yaşayan aile mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"İnşallah gelecek günlerde hepsi aydınlanır, adalet yerini bulur ve hiçbir şey karanlıkta kalmaz"

Olayın sebebiyle ilgili bir soruyu cevaplandıran Başkan Olgun, "Olayın sebebini bende bilmiyorum. Hiç konuşma fırsatımız olmadan olay cereyan etti. Ama hadise adli makamlara intikal ettiği için şuanda da öncelikli olarak canımızın sağlığına şükrettiğimiz için olay hakkında konuşmamın çok doğru olacağını düşünmüyorum. İnşallah arka planlarını, ön planlarını siz de görürsünüz, biz de görürüz. ve belki daha detaylı bilgiler edindikten sonra daha sağlıklı bir şekilde konuşabiliriz. Şu an acımızın tazeliğiyle farklı bir şeyler konuşmak istemiyorum. İnşallah gelecek günlerde hepsi aydınlanır, adalet yerini bulur ve hiçbir şey karanlıkta kalmaz" diye konuştu.

Hem Gümüşhanespor hem de GÜDEF'in başkanlığı görevine dönüp dönmeyeceğiyle ilgili bir soruyu cevaplandıran Olgun, "Önümüzdeki Çarşamba günü Sarıyer'le Gümüşhanespor'umuzun maçı var. Zonguldak maçında başarılı bir skorla dönmüştük. Sarıyer maçında da futbolcu kardeşlerimiz yüreklerini ortaya koyarak başkanlarına yapılan bu menfur saldırının sonucu olarak 3 puan hediye ederler diye bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok konuşulabilen bir şey olmadı"

Olay anında makam odasında neler konuşulduğuyla ilgili başka bir soruyu cevaplandıran Olgun, "Ben görüşmek isteyen herkesle görüşüyorum. 14 günlük ara dönemle ilgili bir şeyler konuşulacak mı diye düşündüm. Çok konuşulabilen bir şey olmadı. Konuşma ortamı olmadı. Yeni gelmiştim, arkadaşlar vardı. Durum değerlendirmesi yapmıştık. Misafirler geldi deyince ben arkadaşlarıma durum değerlendirmesini sonra yapalım misafirleri bekletmeyelim düşüncesiyle hareket ettim. Çok konuşulan bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

Başkan Olgun, açıklamasının ardından araçla İstanbul'a seyahat etmek üzere yola çıktı.

Olayın ardından zanlılar İsmail K. ile Murat E. Jandarma ekipleri tarafından Yukarı Alıçlı köyünde yakalanmış, Olgun'a ateş eden İsmail K. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs", yanındaki Murat E. ise "Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme" suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.