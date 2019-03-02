Silahlı Saldırıda Yaralanan Polis, 25 Gün Sonra Şehit Oldu
15 dakika önce
Kayseri'de, kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucunda ağır yaralan polis memuru, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kayseri
'de, kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucunda ağır yaralan polis memuru, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Fevzi Çakmak Mahallesi
Kolej Caddesi'nde kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin silahlı saldırısı sonucu başından yaralanan ve Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen polis memuru İlhan Odabaşı (41), 25 günlük yaşam savaşını yitirdi.
Şehit polis memurunun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
5 Şubat'ta, Merkez Kocasinan
ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde kimliğini kontrol etmek istediği kişinin silahla ateş etmesi sonucu başından ağır yaralan polis memuru İlhan Odabaşı, hastanede tedavi altına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:12 Kaynak: AA
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