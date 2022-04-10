Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu - Son Dakika
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Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu

10.04.2022 20:21

Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu Samsun'da pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan şahıs ölümden çöp konteynerinin arkasına sığınarak kurtuldu.

Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu

SAMSUN - Samsun'da pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan şahıs ölümden çöp konteynerinin arkasına sığınarak kurtuldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Anadolu Caddesi'nde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.S.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan İ.Ö. yol kenarındaki çöp konteynerinin arkasına sığındı. Silahlı saldırgan konteynerin arkasına sığınan İ.Ö.'ye ateş etmeyi sürdürdü. Tüfekten çıkan saçmalar çöp konteynerine de isabet etti. Silahlı saldırıda yaralanan İ.Ö., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.Ö. saldırganın kendisine 3 el ateş açtığını, çöp konteyneri arkasına sığınmamış olsaydı saldırıda ölmüş olduğunu söyledi. Polis silahlı saldırgan E.E.S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu
Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu
Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu
Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu
Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu
Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu
Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu
Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu
Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı saldırıda yaralandı, çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtuldu - Son Dakika
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