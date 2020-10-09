Silahlı saldırıda yaralandı, eşi dahil 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Silahlı saldırıda yaralandı, eşi dahil 4 kişi tutuklandı

09.10.2020 16:43
Silahlı saldırıda yaralandı, eşi dahil 4 kişi tutuklandı, System.String[]

ORDU'nun Ünye ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Oğuz (47), ağır yaralandı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Oğuz (47), ağır yaralandı. Olayla ilgili azmettirici olduğu iddiasıyla eşi Ayten Oğuz (39) ile birlikte arkadaşı Hatice Sarı (27) ve 2 kişi tutuklandı.

Olay, ilçenin Çınarlık Mahallesi'nde salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İşten eve dönen Hasan Oğuz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerinin duyulmasının ardından dışarı çıkan komşuları, Hasan Oğuz'u yerde yaralı halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuz'un vücuduna, 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. Yaralı Hasan Oğuz, buradaki müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi devam eden Hasan Oğuz'un tedavisi sürüyor.EŞİ DAHİL 4 KİŞİ TUTUKLANDISilahlı saldırı sonrası polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili Hasan Oğuz'un eşi Ayten Oğuz ile arkadaşı Hatice Sarı ve D.K. (16) ile B.S. (17) gözaltına alındı. İddiaya göre Ayten Oğuz'un anlaşmazlık yaşadığı eşini öldürmesi için bir kişi ile anlaştığı, arkadaşı ve yaşları 18'den küçük 2 kişiden yardım istediği öne sürüldü. Polisteki ifadelerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen Ayten Oğuz ile arkadaşı ve 2 kişi tutuklandı.

Polis ekipleri ismi açıklanmayan ve olayı gerçekleştiren saldırganı arıyor.


Hatice Çarpar, Çınarlık, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıda yaralandı, eşi dahil 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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