Silahlı Saldırıdan 25 Gün Sonra Şehit Olan Polis İçin Tören (2)
1 saat önce
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit polis memuru İlhan Odabaşı'nın cenazesi Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki töreninin ardından Hunat Camii'ne getirildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit polis memuru İlhan Odabaşı'nın cenazesi Emniyet Müdürlüğü
bahçesindeki töreninin ardından Hunat Camii'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Kayseri
Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti
Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş
, İsmail Tamer
, CHP
Kayseri Milletvekili Çetin Arık
, İYİ Parti
Kayseri Milletvekili Dursun Ataş
, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hünel, daire müdürleri, askeri yetkililer, polis teşkilatı çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Şahin Güven
'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası, şehidin tabutunu Vali Günaydın, meslektaşları ve yakınları omuzladı. Şehit Odabaşı'nınn cenazesi Asri Mezarlık'taki Polis
Şehitliğinde toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:22 Kaynak: DHA
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