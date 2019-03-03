Son Dakika Haberleri: Silahlı Saldırıdan 25 Gün Sonra Şehit Olan Polis İçin Tören (2)

Silahlı Saldırıdan 25 Gün Sonra Şehit Olan Polis İçin Tören (2)

1 saat önce

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit polis memuru İlhan Odabaşı'nın cenazesi Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki töreninin ardından Hunat Camii'ne getirildi.

Silahlı Saldırıdan 25 Gün Sonra Şehit Olan Polis İçin Tören (2), System.String[]
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit  polis memuru İlhan Odabaşı'nın cenazesi Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki töreninin ardından Hunat Camii'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hünel, daire müdürleri, askeri yetkililer, polis teşkilatı çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası, şehidin tabutunu Vali Günaydın, meslektaşları ve yakınları omuzladı. Şehit Odabaşı'nınn cenazesi Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliğinde toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:22 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
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