Silahlı saldırıdan 50 gün sonra göreve başlayan Başkan Şenel: Yeniden doğdum - Son Dakika

Silahlı saldırıdan 50 gün sonra göreve başlayan Başkan Şenel: Yeniden doğdum

BURDUR'da, evinde eşi Fatma Şenel (64) ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68), yaklaşık 50 gün sonra görevine döndü.

Silahlı saldırıdan 50 gün sonra göreve başlayan Başkan Şenel: Yeniden doğdum, System.String[]

BURDUR'da, evinde eşi Fatma Şenel (64) ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68), yaklaşık 50 gün sonra görevine döndü. Başkan Şenel, "Ben gerçekten yeniden doğdum. 8 kurşundan sonra insanın görevine tekrar başlaması ve görevine eskisinden daha şevkle başlaması güzel bir şey. Ben sanki yeniden başkan oldum, yeniden seçildim, yeniden bir insan oldum" dedi.

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, 20 Nisan günü saat 04.30'da evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 8 kurşun isabet eden Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi. 3 günlük tedavi sonunda da 2 kurşun isabet eden eşi ile birlikte taburcu oldu. Kurşunlardan 6'sının vücuttan çıktığı, 2'sinin ise sol bacakta kaldığı, ancak riskli bölgede oldukları için alınamadığı öğrenilen Başkan Mümtaz Şenel, fizik tedaviye alındı.

Başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, saldırıya karıştıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen otel işletmecisi Evren Erdem'in de aralarında olduğu 11 şüpheli ise 24 Nisan günü Yeşilova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ tutuklanarak, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Burdur Valiliği tarafından Başkan Mümtaz Şenel ve eşinin silahlı saldırıya uğramasına neden olan olayın, mülkiyeti belediyeye ait olan Salda Lake isimli otelin işletme ruhsatının, Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket etmesi sebebiyle Yeşilova Kaymakamlığı'nın bildirimi üzerine 15 Nisan 2020 tarihinde Yeşilova Belediye Başkanlığı tarafından idari bir işlemle iptal edilmesi olduğu açıklandı. Azmettirici olduğu iddia edilen Evren Erdem'in de bu otelin işletmecisi olduğu belirtildi.

50 GÜN SONRA GÖREVİNİN BAŞINDA

Evinde tedavisi yapılan Başkan Mümtaz Şenel, olaydan yaklaşık 50 gün sonra görevine döndü. Kendisi gibi tedavisi sona eren eşi Fatma Şenel'in desteğiyle evinden çıkan Başkan Şenel, her gün özel tutunma barı yardımıyla makam aracına yürüyüp, personelin yardımıyla araca biniyor. Ardından araçla belediyeye gelen Başkan Mümtaz Şenel, tekerlekli sandalyeye binip, makam odasının kapısına kadar götürülüyor. Ardından yine tutunma barıyla makam odasına geçen Başkan Şenel, çalışmalarını buradan sürdürüyor.

'BEN GERÇEKTEN YENİDEN DOĞDUM'

Saldırının ardından yeniden görevine dönen Mümtaz Şenel, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yaşanan olaya ilçe halkının yanı sıra, Türkiye ve yurt dışından birçok insanın tepki gösterdiğini ve bu konuda kendisine çok olumlu, destekleyici tepkiler ulaştığını belirten Başkan Şenel, "Böyle bir mücadele verirken, halkınızı, Türkiye'yi ve Türkiye dışında yaşayan tüm insanlarımızı destekler durumda görmek. Bu bana verilmiş bir destek değil, bu benim ilçemde olumsuz olan şeylere karşı verdiğim mücadeleye bir destekti. Ben gerçekten yeniden doğdum. 8 kurşundan sonra insanın görevine tekrar başlaması ve eskisinden daha şevkle başlaması güzel bir şey. O konuda destekleyen tüm kamuoyuna çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gerek Türkiye'deki yöneticilerimiz gerekse parti yöneticilerimiz hepsi ayrı ayrı arayarak, yanımda olduklarını, desteklerini gördüm. Bu da ayrı bir sevinç kaynağı benim için" dedi.

'BÜYÜK BİR MALİ KAYNAK, BANA SUİKAST DÜZENLEYEN KİŞİLERE AKIYORMUŞ'

Saldırının, verdiği mücadelede ne kadar halkı ve doğru yolda olduğunu gösterdiğine işaret eden Başkan Şenel, "Çünkü ilçemde gerçekten büyük bir mali kaynak bana suikast düzenleyen kişilere akıyormuş. İlçemde böylece hem uyuşturucuya karşı hem de fuhşa karşı verdiğimiz mücadelede, topyekün mücadele ettiğimizde başarılı olacağımızı da gösteriyor bu. Beni arayıp destekleyen, başta parti genel başkanım, parti yöneticilerim, aynı zamanda desteklerini belirten, geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz ve hastane başhekimi başta olmak üzere tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum. Geldim, yeniden aynı şevkle hatta biraz daha farklı bundan sonra zamanımın bir dakikasını bile boşa geçirmeden, ilçem halkı için, ilçem kaynaklarını en iyi kullanmaya çalışacağım" diye konuştu.

'YENİDEN BAŞKAN OLDUM, YENİDEN SEÇİLDİM, YENİDEN BİR İNSAN OLDUM'

Sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Başkan Mümtaz Şenel, şunları söyledi:

"Sağ ayağımı basabiliyorum, sol ayağım için doktorum 'bir ay 30 kilo basabileceksin' dedi. Bir ay sonunda tekrar kontrole gittiğimde doktorum yeniden bu konuyu değerlendirecek. Ama sevindirici olan şu; tesadüf, benim şansım veya 'Allah korudu mu koruyor' derler, 8 tane kurşun yiyip de bu şekilde kalabilmek. Ben sanki yeniden başkan oldum, yeniden seçildim, yeniden bir insan oldum. O 8 kurşundan sonra yaşamak gerçekten büyük riskti. O konuda şanslıyım, Allah korudu, ne dersem diyeyim fakat zaten gelmeden önce de 45 günlük raporum vardı. O rapor süresinde de evimden çalıştım. Belediyedeki çalışan arkadaşlarımız, amirlerimiz, müdürlerimiz, başkan vekili arkadaşlarımız da yanıma geldiler. Hasta yatağımdan da çalışmamı sürdürdüm. Bir de bilincimi vurulduğum andan itibaren hiçbir şekilde kaybetmedim. Hep umut, hep olaya pozitif düşünme, pozitif bakma, 'Ben ölebilirdim ama yaşıyorum. Onun için çok mutlu olmam gerekir' diye, yani 'bardağın yarısı dolu' deyip hep sevindim. 'Neden bardağın yarısı boş' diye üzülmedim. Bu sevindirici bir şey. Ben kendimi eskisinden daha güçlü ve zinde hissediyorum."


Cumhuriyet Halk Partisi, Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 08:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıdan 50 gün sonra göreve başlayan Başkan Şenel: Yeniden doğdum - Son Dakika

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