Son Dakika Haberleri: SİLAHLI SALDIRIDAN CEZAEVİNE GİRDİ, TAHLİYE OLDUĞU GÜN SİLAHLA VURULDU
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SİLAHLI SALDIRIDAN CEZAEVİNE GİRDİ, TAHLİYE OLDUĞU GÜN SİLAHLA VURULDU

6 saat önce

3 ay önce bir kişiyi silahla yaralamaktan cezaevine giren Cem İ., dün tahliye olmasının ardından 24 saat geçmeden silahlı saldırıda yaralandı.

SİLAHLI SALDIRIDAN CEZAEVİNE GİRDİ, TAHLİYE OLDUĞU GÜN SİLAHLA VURULDU, System.String[]

3 ay önce bir kişiyi silahla yaralamaktan cezaevine giren Cem İ., dün tahliye olmasının ardından 24 saat geçmeden silahlı saldırıda yaralandı. Cem İ., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'ta yaşandı. Sokakta birinin acıyla bağırdığını duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cem İ.'nin, silahla bacağından vurulduğunu belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cem İ., ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cem İ.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de, Cem İ.'nin başka bir yerde vurulduğunu ve araçla olay yerine bırakıldığını belirledi. Çevredeki vatandaşlar ise silah sesi duymadıklarını belirttiler. Polis, Cem İ.'ye silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatırken, çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Olayla ilgili bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

3 AY CEZAEVİNDE YATMIŞ

Öte yandan, polisin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Cem İ.'nin çok sayıda silahla yaralama olayına karıştığı ve son olarak 3 ay önce bir kişiyi silahla yaraladığı için cezaevine girdiği öğrenildi. Cem İ.'nin cezaevinden dün tahliye olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansın içindeki yaralı

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Cem İ.'nin bulunduğu yerdeki battaniye

-Genel ve detay görüntüler


Eskişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:52 Kaynak: DHA
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