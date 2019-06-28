Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırıdan sonra konuştu: İbadethanelerin güvenliğini artırın
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Silahlı saldırıdan sonra konuştu: İbadethanelerin güvenliğini artırın

8 dakika önce

FRANSIZ basınında çıkan haberlerde, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Brest'in Pontanezen mahallesinde bir kişinin cami önünde ateş açması sonucu biri cami imamı 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Silahlı saldırıdan sonra konuştu: İbadethanelerin güvenliğini artırın, System.String[]
FRANSIZ basınında çıkan haberlerde, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Brest'in Pontanezen mahallesinde bir kişinin cami önünde ateş açması sonucu biri cami imamı 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Habere göre olayın ardından araçla kaçan saldırgan daha sonra aracının yanında ölü bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, valilerden ülkedeki ibadethanelerin güvenliğinin artırılmasını istedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:28 
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