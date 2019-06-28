Silahlı saldırıdan sonra konuştu: İbadethanelerin güvenliğini artırın
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FRANSIZ basınında çıkan haberlerde, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Brest'in Pontanezen mahallesinde bir kişinin cami önünde ateş açması sonucu biri cami imamı 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:28
FRANSIZ basınında çıkan haberlerde, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Brest'in Pontanezen mahallesinde bir kişinin cami önünde ateş açması sonucu biri cami imamı 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Habere göre olayın ardından araçla kaçan saldırgan daha sonra aracının yanında ölü bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner
, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, valilerden ülkedeki ibadethanelerin güvenliğinin artırılmasını istedi.
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