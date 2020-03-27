Silahlı saldırının faili tutuklandı - Son Dakika

Adana'da bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde Ayhan K. (49), 15 Mart'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Ayhan K, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün yakınlarının 2 Ekim 2019'da Dumlupınar Mahallesi'nde akrabaları Eray Demir K'nin (26) silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığını tespit etti.

Saldırının Eray Demir K'nin öldürülmesiyle bağlantılı olabileceği değerlendirilerek araştırmalar bu yönde sürdürüldü.

Ekip, yaptığı çalışmayla Ayhan K'nin vurulması olayını Eray Demir K'nin arkadaşı Muhammet E.G'nin (18) gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli Muhammet E.G, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen zanlının, Ayhan K'yi yaklaşık 5 ay önce arkadaşının öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle vurduğunu itiraf ettiği öne sürüldü.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlk cinayetin tokat yüzünden işlendiği iddiası

Dumlupınar Mahallesi'nde Eray Demir K, amcası Mehmet K'ye 10 yıl önce tokat attıkları gerekçesiyle sokakta tartıştığı akrabaları tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Cinayetin ardından yakalanan 4 şüpheliden Mehmet (25) ve Adem K. (30), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.