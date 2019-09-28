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Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

45 dakika önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, oto yıkama dükkanı bulunan Selami Eroğlu'nun (35) tartıştığı A.D. tarafından silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, oto yıkama dükkanı bulunan Selami Eroğlu'nun (35) tartıştığı A.D. tarafından silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 2 Eylül akşamı saat 19.00 sıralarında, Yeşilova semtindeki Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Beraberindeki 3 kişi ile birlikte oto yıkama dükkanına gelen A.D., iş yeri sahibi Selami Eroğlu'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. tabancayla ateş açtı.  Bu sırada A.D.'nin yanındaki 3 kişi dışarıya çıktı. Eroğlu, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Eroğlu'nu ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, Genel Cerrahi Servisi'nde ameliyata alındı. Eroğlu'nun hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, A.D.'nin yanındaki 3 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrolle serbest bırakılırken, A.D. halen aranıyor. Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, A.D. ve yanındakilerin, Eroğlu'yla bir süre konuştuğu ardından da A.D.'nin silahını ateşlediği görülüyor.


Yeşilova, Bornova, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:10 Kaynak: DHA
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