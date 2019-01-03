Son Dakika Haberleri: Silahlı Saldırının Sorumlusu 2 Kişi Daha Tutuklandı

Silahlı Saldırının Sorumlusu 2 Kişi Daha Tutuklandı

1 saat önce

Karaman'da kahvehaneye av tüfeğiyle silahlı saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişi daha çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Karaman'da kahvehaneye av tüfeğiyle silahlı saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişi daha çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Merkeze bağlı Alaçatı köyünde yaşanan kahvehaneye silahlı saldırı olayının ardından gözaltına alınan Burak S. ve Yücel A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Merkeze bağlı Alaçatı köyünde 26 Aralık'ta yaşanan olayda, Aziz S, Z.S, ve B.S, yanlarındaki pompalı tüfekle kahvehaneye ateş açarak kahvehanede oturan 45 yaşındaki Ali Çetinkaya'yı yaralamıştı.

Olaydan iki gün sonra yakalanan Aziz S. çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:23 Kaynak: AA

Alaçatı, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller Üniversite Öğrencisi Tarafından Öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e Yapılan Müdahale Kamerada

Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu 200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:50:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı Saldırının Sorumlusu 2 Kişi Daha Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]