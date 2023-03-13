SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR, ÇAYLARINI YUDUMLAMAYA DEVAM ETTİLER - Son Dakika
Üye Girişi

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR, ÇAYLARINI YUDUMLAMAYA DEVAM ETTİLER

13.03.2023 18:14

SARIYER'de, cadde üzerinde çay içen 3 kişiye motosikletli kişilerce ateş edildi.

SARIYER'de, cadde üzerinde çay içen 3 kişiye motosikletli kişilerce ateş edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, o sırada bardaklarını dahi bırakmayan kişiler saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde çay içen 3 kişiye, yoldan geçen motosikletin yolcu koltuğunda oturan bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada bir bina önünde sohbet eden 2 arkadaş saldırıyı fark etmeden konuşmaya devam ederken, motosikletlileri son anda fark eden 3'üncü kişi isabet almamak için eğildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saldırı sonrasında motosikletliler olay yerinden kaçtı.

Saldırıya uğrayan kişiler, ateş açıldığı sırada dahi bardakları bırakmazken, saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 3 kişinin cadde üzerinde çay içtiği görülüyor. İki kişi bir binanın kapı önünde sohbet ederken diğeri kaldırımda yürüyor. Bu sırada caddeden geçen motosikletin yolcu koltuğunda oturan bir kişi kaldırımdaki kişilere doğru bir el ateş ediyor. Sohbet eden iki arkadaş yaşananları fark etmezken, kaldırımda yürüyen kişi son anda yere eğilerek kurşunun hedefi olmaktan kurtuluyor. Saldırganlar kaçarken, saldırıya uğrayanlar çaylarını yudumlamaya devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Sarıyer'de silahlı saldırı! Kurşunlara aldırmadan çay içmeye devam ettiler Sarıyer'de silahlı saldırı! Kurşunlara aldırmadan çay içmeye devam ettiler

Pınar Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR, ÇAYLARINI YUDUMLAMAYA DEVAM ETTİLER - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Futbol tarihinde görülmemiş olay! Maç sırasında yıldırım düştü, 2 futbolcu hayatını kaybetti
17:35 AK Parti'den HÜDA PAR ziyareti! Görüşme sonrası taraflardan ilk açıklama: Seçimlere birlikte girme konusunda anlaştık
17:21 HSBC, iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın İngiltere kolunu 1 sterline satın aldı
15:29 Görevden alınmıştı! BBC, Gary Lineker ile yeniden anlaşmaya vardı
16:46 Müge Anlı'nın canlı yayınında korkutan anlar! Kayıp olayında baş şüpheli gösterilen adam, kanala bıçakla geldi
16:24 Sarıyer'de silahlı saldırı! Kurşunlara aldırmadan çay içmeye devam ettiler
16:17 Deprem felaketinde hayatını kaybeden Christian Atsu, Gana'da devlet töreniyle defnedilecek
16:12 Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını ateşleyen Sevilla paylaşımı: Şansımız olduğuna inanıyoruz
16:07 AK Parti'den Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR'la ilgili açıklama: Her partinin kendi ilkeleri var
11:20 Uraz Kaygılaroğlu'nun olaylı gecesi! Basın mensuplarının görüntü almaması için özel korumaları devreye soktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2023 18:29:53. #1.13#
SON DAKİKA: SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR, ÇAYLARINI YUDUMLAMAYA DEVAM ETTİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement