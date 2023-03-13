SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR, ÇAYLARINI YUDUMLAMAYA DEVAM ETTİLER

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SARIYER'de, cadde üzerinde çay içen 3 kişiye motosikletli kişilerce ateş edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, o sırada bardaklarını dahi bırakmayan kişiler saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde çay içen 3 kişiye, yoldan geçen motosikletin yolcu koltuğunda oturan bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada bir bina önünde sohbet eden 2 arkadaş saldırıyı fark etmeden konuşmaya devam ederken, motosikletlileri son anda fark eden 3'üncü kişi isabet almamak için eğildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saldırı sonrasında motosikletliler olay yerinden kaçtı.

Saldırıya uğrayan kişiler, ateş açıldığı sırada dahi bardakları bırakmazken, saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 3 kişinin cadde üzerinde çay içtiği görülüyor. İki kişi bir binanın kapı önünde sohbet ederken diğeri kaldırımda yürüyor. Bu sırada caddeden geçen motosikletin yolcu koltuğunda oturan bir kişi kaldırımdaki kişilere doğru bir el ateş ediyor. Sohbet eden iki arkadaş yaşananları fark etmezken, kaldırımda yürüyen kişi son anda yere eğilerek kurşunun hedefi olmaktan kurtuluyor. Saldırganlar kaçarken, saldırıya uğrayanlar çaylarını yudumlamaya devam ediyor.