Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Kurtuluş yaşamını yitirdi
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Silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Kurtuluş yaşamını yitirdi

1 saat önce

İzmir'in Narlıdere ilçesinde iddiaya göre evine gelen polis kıyafeti giymiş bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Kurtuluş yaşamını yitirdi, System.String[]
İzmir'in Narlıdere ilçesinde iddiaya göre evine gelen polis kıyafeti giymiş bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.45 sıralarında İsmail Cem sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, organize suç örgütü davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan ve ev hapsinde bulunan eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un evine gelen iddiaya göre polis kıyafeti giymiş kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla Kurtuluş'a ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Kurtuluş ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden otomobil ile kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Kurtuluş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kurtuluş, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kurtuluş'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik ve MOBESE kameraları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:45 Kaynak: İHA
AK Parti, İzmir, Polis, Ahmet Kurtuluş, 3. Sayfa
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