Son Dakika Haberleri: Silahlı Saldırıya Uğrayan Araştırma Görevlisi Hayatını Kaybetti

Silahlı Saldırıya Uğrayan Araştırma Görevlisi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Silahlı saldırıya uğrayan araştırma görevlisi hayatını kaybettiANKARA - Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi H.İ.H. (23), Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı okulda silahla vurarak öldürdü.

Silahlı saldırıya uğrayan araştırma görevlisi hayatını kaybetti

ANKARA - Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi H.İ.H. (23), Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı okulda silahla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsünde bulunan Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmeyle ilgili hakkında tutanak tutulmasına kızan öğrenci Hasan İsmail H. ve araştırma görevlisi Ceren Damar arasında tartışma yaşandı. Hasan İsmail D., araştırma görevlisi Ceren Damar'ı hem bıçak hem de silahla yaraladı. Ceren Damar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:00 Kaynak: İHA

Hukuk Fakültesi, Çankaya Üniversitesi, 3. Sayfa
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