Silahlı saldırıya uğrayan baba-oğul öldü (3) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, baba ve oğlunun pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Kadir Ç. suçunu itiraf etti. Kadir Ç.'nin, öldürdüğü kişilerle akraba olduğu, aralarındaki arazi paylaşımı nedeniyle sorun olduğu ve evlerinin önünde baba ve oğlunu pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu belirlendi. 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Kadir Ç. emniyetteki işlemlerin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Kadir Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.