Silahlı Saldırıya Uğrayan Eski Japonya Başbakanı Abe Yaşam Belirtisi Göstermiyor - Son Dakika
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Silahlı Saldırıya Uğrayan Eski Japonya Başbakanı Abe Yaşam Belirtisi Göstermiyor

08.07.2022 09:40
Silahlı Saldırıya Uğrayan Eski Japonya Başbakanı Abe Yaşam Belirtisi Göstermiyor

Yerel medya Japonya'nın batısında bulunan Nara kentinde kampanya çalışmaları sırasında silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin herhangi bir yaşam belirtisi göstermediğini bildirdi.

TOKYO, 8 Temmuz (Xinhua) -- Yerel medya, Japonya'nın batısında bulunan Nara kentinde konuşma yaparken silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin yere yığıldığını ve herhangi bir yaşam belirtisi sergilemediğini bildirdi. Polis, olay yerinde silah sesi duyulduğunu ve Abe'nin kimliği belirsiz silahlı bir kişi tarafından arkadan vurulduktan sonra kanama geçirdiğini söyledi. Polis, 67 yaşında olan Abe'nin yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığını ve herhangi bir yaşam belirtisi sergilemediğini belirtti. Polis, saldırganın yakalandığını ve sorguya alındığını da dile getirdi. Yerel medyada çıkan haberlere göre saldırgan, Nara polisi tarafından cinayet girişimi şüphesiyle tutuklandı. Olay, iktidardaki Liberal Demokratik Parti'nin eski lideri olan Abe'nin, Pazar günü yapılacak Danışmanlar Meclisi seçimi için yürüttüğü kampanya çalışmaları kapsamında Nara'yı ziyaret ettiği sırada meydana geldi.

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Kaynak: Xinhua

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı Saldırıya Uğrayan Eski Japonya Başbakanı Abe Yaşam Belirtisi Göstermiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı Saldırıya Uğrayan Eski Japonya Başbakanı Abe Yaşam Belirtisi Göstermiyor - Son Dakika
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