Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü
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Silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü

14 dakika önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir esnaf uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Silahlı saldırıya uğrayan esnaf öldü, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir esnaf uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Sarıhamzalı Mahallesi 47018 Sokak'ta çay ocağı işleten İzzettin Şeker, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.
Tabancayla 8 el ateş edilen Şeker, olay yerinde hayatını kaybetti.
Dört kişi oldukları belirtilen saldırganlar daha sonra plakası çamurla kapatılmış otomobille olay yerinden kaçtı.
Acı haberi alarak bölgeye gelen Şeker'in yakınları güçlükle sakinleştirildi.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:08 Kaynak: AA
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