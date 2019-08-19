Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

17 dakika önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu.

Silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu, System.String[]
Ağrı'nın Patnos ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre Patnos ilçesinden Erciş yolunda kendi kullandığı otomobil ile ilerleyen güvenlik korucusu Mustafa Maral, seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

Patnos'a bağlı Pirömer köyünde güvenlik korucusu olarak görev yapan Mustafa Maral, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. - AĞRI
Patnos, Erciş, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ŞİŞLİ'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Lüks sitedeki odasında ölü bulunan kişinin sahte alkolden öldüğü tahmin ediliyor Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:30:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]