Silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu
17 dakika önce
Ağrı'nın Patnos ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:12 Kaynak: İHA
'nın Patnos
ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre Patnos ilçesinden Erciş
yolunda kendi kullandığı otomobil ile ilerleyen güvenlik korucusu Mustafa Maral, seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.
Patnos'a bağlı Pirömer köyünde güvenlik korucusu olarak görev yapan Mustafa Maral, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. - AĞRI
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