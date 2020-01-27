Son Dakika › Güncel › Silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı - Son Dakika
Silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı
14 dakika önce
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kardeş, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:39 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kardeş, hastaneye kaldırıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki evlerinin önünde iki kardeş Yusuf K. (17) ve Osman K. (14) amcaları olduğu öğrenilen Emrah K'nin silahlı saldırısına uğradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kardeş yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.
İki kardeşin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti! Polisten, 40 günlük bebeğini bırakıp kaçan kadına tepki: Sen nasıl bir annesin? Adana 40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı, 'babasına ders vermek istedim' dedi Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı