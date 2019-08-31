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Silahlı saldırıya uğrayan kadın kurtarılamadı

3 saat önce

Silahlı saldırıya uğrayan kadın kurtarılamadıTEKİRDAĞ - Çorlu'da dün meydana gelen olayda birlikte yaşadığı öne sürülen Salih Durmuş ile birlikte yolda yürüdüğü sırada arkalarından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Melike Baştürk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Silahlı saldırıya uğrayan kadın kurtarılamadı

TEKİRDAĞ - Çorlu'da dün meydana gelen olayda birlikte yaşadığı öne sürülen Salih Durmuş ile birlikte yolda yürüdüğü sırada arkalarından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Melike Baştürk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece olayda ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Çorlu'da Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak üzerinde güpegündüz meydana gelen olayda market alışverişinden çıktıkları kaydedilen ve ellerindeki poşetlerle sokak üzerinde yürüyen Salih Durmuş ile Melike Baştürk güvenli kameralarına da yansıyan görüntülerde kendilerini takip eden bir kişinin silahlı saldırısına uğramış kanlar içinde yerde kalan Durmuş ve Baştürk olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olayda ağır yaralanan Salih Durmuş'un hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmesinin ardından Melike Baştürk de kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Böylece olayda ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarına da an be an yansıyan olayda iki kişiyi vurduktan sonra kaçan katil zanlısının yakalanması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Baştürk, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:30 Kaynak: İHA
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