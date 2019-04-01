Silahlı Saldırıya Uğrayan Kamyon Şoförü Hayatını Kaybetti
54 dakika önce
Samsun'da silahlı saldırıda kafasından vurularak ağır yaralanan kamyon şoförü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun
'da silahlı saldırıda kafasından vurularak ağır yaralanan kamyon şoförü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, İlkadım
ilçesi Derecik
Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde geçen Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; nakliye işi yapan şüpheli U.S. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada kamyon şoförü Murat Kaplan
'ı (43) başından vurdu. Ağır yaralanan Murat Kaplan, olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne sevk edildi. Murat Kaplan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:01 Kaynak: İHA
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