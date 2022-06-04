Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu - Son Dakika
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Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu

04.06.2022 23:29

Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu Olay yerinden kaçmak isteyen saldırgan da ayağının üzerinden araç geçmesi sonucu yaralandı Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan kadın ile kocası vurularak hastanelik olurken, olay yerinden kaçmak isteyen...

Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu

Olay yerinden kaçmak isteyen saldırgan da ayağının üzerinden araç geçmesi sonucu yaralandı

SAMSUN - Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan kadın ile kocası vurularak hastanelik olurken, olay yerinden kaçmak isteyen silahlı saldırganda ayağının üzerinden araç geçmesi sonucu yaralanarak geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P.adlı genç 3 gün önce kavga ettiği M.D.'yi takibe aldı. M.D. ile karısı A.D.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan A.P. karı-kocayı vurup olay yerinden kaçmak istedi. Ayığının üzerinden araç geçmesi sonucu yaralanan A.P., polis tarafından olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılardan A.D. adlı kadın hayati tehlike kaydıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Koca M.D. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen silahlı saldırgan A.P. ayağından yaralı olduğu için ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis bir süre yaralı şahsı ambulans içinde acil önünde bekletip çevrede geniş güvenlik önlemleri alıp daha sonra tedavisi için polis eşliğinde hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu

YORUMLAR
500
Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu Barda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Barda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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