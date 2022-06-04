Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu

Olay yerinden kaçmak isteyen saldırgan da ayağının üzerinden araç geçmesi sonucu yaralandı

SAMSUN - Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan kadın ile kocası vurularak hastanelik olurken, olay yerinden kaçmak isteyen silahlı saldırganda ayağının üzerinden araç geçmesi sonucu yaralanarak geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P.adlı genç 3 gün önce kavga ettiği M.D.'yi takibe aldı. M.D. ile karısı A.D.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan A.P. karı-kocayı vurup olay yerinden kaçmak istedi. Ayığının üzerinden araç geçmesi sonucu yaralanan A.P., polis tarafından olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılardan A.D. adlı kadın hayati tehlike kaydıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Koca M.D. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen silahlı saldırgan A.P. ayağından yaralı olduğu için ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis bir süre yaralı şahsı ambulans içinde acil önünde bekletip çevrede geniş güvenlik önlemleri alıp daha sonra tedavisi için polis eşliğinde hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.