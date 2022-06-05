Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu - Son Dakika
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Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu

05.06.2022 16:22
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu

Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik olurken, kaçmak isteyen saldırganın da ayağının üzerinden araç geçmesi üzerine zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik olurken, kaçmak isteyen saldırganın da ayağının üzerinden araç geçmesi üzerine zanlı gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P. (24) adlı genç 3 gün önce kavga ettiği M.D.'yi takibe aldı. M.D. ile karısı A.D.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan A.P. karı-kocayı vurup olay yerinden kaçmak istedi. Ayağının üzerinden araç geçmesi sonucu yaralanan A.P., polis tarafından olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılardan A.D. adlı kadın hayati tehlike kaydıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Koca M.D. ise Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen silahlı saldırgan A.P. ayağından yaralı olduğu için ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis bir süre yaralı şahsı ambulans içinde acil önünde bekletip çevrede geniş güvenlik önlemleri alıp daha sonra tedavisi için polis eşliğinde hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)

Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İlkadım, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu - Son Dakika

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