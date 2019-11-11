Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

7 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, silahlı saldırı sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, silahlı saldırı sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alim Kazancı (34) motosikletiyle evine gittiği sırada Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta arkadaşlarını görünce sohbet etmek için durdu.

Kazancı, arkadaşlarıyla konuştuğu sırada sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kafasına mermi isabet eden Kazancı, arkadaşlarının polisi ve sağlık ekiplerini aramasıyla ağır yaralı olarak SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi sırasında kalbi duran Kazancı, yapılan kalp masajıyla yeniden hayata tutundu.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kocaeli, Kazancı, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:03 Kaynak: AA
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