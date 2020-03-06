Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Adana'da yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde, sokakta yürüyen Hasan Erdemci'ye (45), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile ateş ederek kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, Erdemci'nin yaralandığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdemci, ambulansla kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delillerin kaybolmaması sokağın giriş ve çıkışlarını şeritle kapattı.

Polis ekipleri, iki boş kovan ve üç mermi çekirdeği buldu.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Mahallesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem
Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyi ve sarılmayı erteleyelim

Son Dakika Haberleri
15:17 Didem Soydan ile ayrılan Selami Şahin, Burcu Binici ile görüntülendi
13:43 Alp Navruz: Dizimizin reytingleri çok iyi
13:43 Demet Akalın'ın alışveriş stili dikkat çekti
13:43 Muhterem Nur'dan üzücü haber
13:05 Can Yaman'ın hiç mi suçu yok!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 15:35:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]