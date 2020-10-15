Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

GAZİANTEP'te, Metin Köseoğlu (46), av tüfeği ile uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Polis, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Köseoğlu'na, aracından indiği sırada kimliği belirsiz kişiler, av tüfeği ile ateş açtı. Başından vurulan Köseoğlu, ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Metin Köseoğlu'nu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köseoğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Köseoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Köseoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Gaziantep