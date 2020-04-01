Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinin Sarıçam Mahallesi'ndeki evinden çıkan Önder Gezici (30), arkasından gelen, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı.

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