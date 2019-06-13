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Silahlı saldırıya uğrayan kişinin vücuduna 8 kurşun isabet edildiği belirlendi

4 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 8 Haziran Cumartesi günü tartıştığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren kişinin vücuduna 8 tane kurşun isabet ettiği belirlendi.

Silahlı saldırıya uğrayan kişinin vücuduna 8 kurşun isabet edildiği belirlendi, System.String[]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 8 Haziran Cumartesi günü tartıştığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren kişinin vücuduna 8 tane kurşun isabet ettiği belirlendi.

Olay, 8 Haziran Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Yamanlar Mahallesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen Deniz Özdemir(41), kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan Özdemir, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz Özdemir'in öldüğü belirlendi. Özdemir'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumundan alınan raporda Özdemir'in vücuduna 8 mermi isabet ettiği tespit edildi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Deniz Özdemir'in olaydan kısa bir süre önce kahvede oturduğu sırada silahlı saldırıyı yaptığı ileri sürülen kişi ile tartıştığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:36 Kaynak: İHA
Deniz Özdemir, İzmir, 3. Sayfa
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