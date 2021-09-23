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Silahlı saldırıya uğrayan köpeğin yaşam mücadelesi devam ediyor - Son Dakika

Silahlı saldırıya uğrayan köpeğin yaşam mücadelesi devam ediyor

23.09.2021 10:29
Silahlı saldırıya uğrayan köpeğin yaşam mücadelesi devam ediyor, System.String[]

İstanbul Kemerburgaz'da yaşadığı çiftliğin önünde bulunan sertifikalı ve eğitimli çoban köpeği, ruhsatı bulunmayan ve bulundurulması usulsüz olan pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

İstanbul Kemerburgaz'da yaşadığı çiftliğin önünde bulunan sertifikalı ve eğitimli çoban köpeği, ruhsatı bulunmayan ve bulundurulması usulsüz olan pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda kafasının bir kısmından giren kurşunun diğer kısmından çıkarak gözlerine ağır hasar verdiği ve görme yitişini kaybettirdiği Maça'nın yaşam mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor.

Kemerburgaz'da bulunan eğitim çiftliğinde eğitimlerini tamamlamış olan sertifikalı ve eğitimli çoban köpeği Maça iddiaya göre, eğitimlerinin tamamlandığı çiftliğin önünde silahlı saldırıya uğradı. Geçtiğimiz haftalarda iddiaya göre, ruhsatsız ve taşınması usulsüz olan pompalı tüfekle saldırıya uğrayan köpek ağır yaralandı. Yaralı şekilde veterinere götürülen Maça, kafasının bir noktasından girerek diğer noktasından çıkan kurşunun vermiş olduğu hasar nedeniyle görme yeteneğini kaybetti. Ağır yaralı olarak veterinere kaldırılan köpeğin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, saldırıyı gerçekleştiren kişi adli makamlarca tutuklanarak adli makamlara teslim edildi.

Kurşun bir taraftan girip bir taraftan çıkmış "Hasar çok büyük"

Köpeğin tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Tugay İnanoğlu, "Maça kliniğimize geldiğinde çok ağır bir yarası ve aşırı şekilde kanaması vardı hemen tedavimize başladık ve çok zor bir gece geçirdik. Sabaha kadar ben ve arkadaşlarımın beklemesi gerekti çok şükür iç kanamasını durdurduk ve hayatta tutmayı başardık çok büyük şekilde zarar görmüş durumda ve gözlerinden bir tanesini kaybetmiş durumda şuanda. O bir gözün alınması gerekmekte kurşun bir taraftan girip diğer taraftan çıkış yapmış ve çok büyük bir hasar bırakmış durumda diğer gözü kurtarabilecek miyiz bilmiyorum şuanda yemek yiyemiyor ve su içemiyor tamamı ile damar yolundan besleme yapıyoruz. Yoğun bir enfeksiyon söz konusu şuanda onu durdurduktan sonra tekrar bir ameliyat gerçekleştireceğiz ve başarılı gerçekleşirse sağlığına kavuşmuş olacak gözünü de kurtarabilirsek çok güzel olacak. Gerçekten onun için üzülmüş durumdayız inşallah sağlığına kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

"Sadece bir canlı değil her hayvanın bir karakteri vardır"

Köpeğin bakımı gerçekleştiren çiftlik sahibi Fatih Çamlıca ise, "Biz bu Kemerburgaz bölgesinde hayvancılık yapmaktayız çok sayıda hayvanımız ve büyük bir çiftliğimiz var. Bu bölgede hayvancılık yapmaktayız bir köpeğimiz geçtiğimiz haftalarda hiç alakası olmayan kendi içinde ne yaşadığı belli olmayan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Köpeğimizin üst sağ gözünden giren mermi sol gözünden içeriyi parçalayarak çıkmıştır. Şuan köpeğimiz Türkiye'nin en iyi veteriner hekimlerinden bir tanesini yanında ve tedavisi devam ediyor. Benim için önemli olan nokta o bir canlı ve dili yok onun dili biziz onun sesi biziz. Köpeğimiz yaşıyor çok şükür ama bundan sonraki hayatını bize bağımlı bakıma muhtaç şekilde yaşamaya devam edecek ve bizim köpeklerimizin eğitim merkezlerinden yüksek lisanslı ileri eğitimleri mevcuttur. Biz canlılarımızla arkadaş ve kardeş gibiyiz bu durumun olması bizi gerçekten rahatsız etti ve elimizden gelen maddi imkanlarla ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ben gerçekten hayvana şiddetin önüne geçilmesi için cezasını çekmesini istiyorum inanın başka bir talebim yok. Köpeğimiz yaşadığı süre zarfı içerisinde bizim yanımızda olacak istediğiniz zaman gelip bakabilirsiniz biz o kişiden şikayetçi olduk. O arkadaş savcılığa teslim olacağım kendim dedi gitmedi 3 gün sonra tutuklaması çıktı ve savcılığa çıktı. Bunu yapan kişi burada bizim komşumuz ve dostumuz biz bunu ifadeler ve mahalle sakinlerinin beyanları ile mahkemeye kanıtlamış durumdayız ama bir avukatın aklına uymuş bu benim hasmımdı demiş kendini kurtarmak için galiba. Biz iş adamlarıyız, tüccarız ve hayvan severiz bizim yaptığımız hizmet herkesin gözünün önündedir bu konuda herkesin dikkatli olmasını istiyorum unutmayın ki bir hayvan demek sadece nefes alan bir canlı değildir, her hayvanın kendine ait bir karakteri bir duruşu vardır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Silahlı saldırıya uğrayan köpeğin yaşam mücadelesi devam ediyor

Veteriner, İstanbul, Saldırı, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıya uğrayan köpeğin yaşam mücadelesi devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı saldırıya uğrayan köpeğin yaşam mücadelesi devam ediyor - Son Dakika
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