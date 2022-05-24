Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

24.05.2022 00:39
Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te Hakan Şah (35), motosikletiyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te Hakan Şah (35), motosikletiyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen motosiklet ile evine dönen Hakan Şah'a, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Hakan Şah, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan veya saldırganlar ise kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Şah, özel bir hastaneye götürüldü. Şah, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Hakan Şah'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOGRAFLI


Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı İzmir'de alacaklısını öldüren şüpheli tutuklandı İzmir'de alacaklısını öldüren şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi
00:32 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 5 gün sonra mı aklın başına geldi
00:26 Yunanistan Hükümet Sözcüsü İkonomu'dan Erdoğan'a cevap: Tartışmayacağız
00:23 Ali Koç, canlı yayın sırasında Rasim Ozan'a sert çıktı: Boş konuşuyorsun!
00:22 "Suriyelilere maaş veriliyor" iddiasına İçişleri Bakan Yardım Yardımcı Çataklı, cevap verdi: AB'den 155 lira alıyorlar
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
22:37 Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirecek! İşte transfer listesindeki bomba isim
22:33 Sinirden kameraya bardak atan Selçuk Tepeli bu kez yayını şaka yaparak açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 00:57:14. #1.11#
SON DAKİKA: Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement