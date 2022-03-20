Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

20.03.2022 13:55
Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

Sinop'un Ayancık ilçesinde geçen hafta köylüsü tarafından silahla vurulması sonucu ağır yaralanan muhtar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde geçen hafta köylüsü tarafından silahla vurulması sonucu ağır yaralanan muhtar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13 Mart'ta ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde meydana gelen olayda köy sakini Cemal Y., iddiaya göre kendi arazisinde defne yaprağı kesen çalışanlar ile tartıştı. Çalışanların köy muhtarının köy arazisi olduğunu söylediğini ileri sürmesi üzerine kesim yapılan alana gelen köy muhtarı Nizamettin Akın ile Cemal Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cemal Y., tabanca ile Nizamettin Akın'ı omzundan vurdu. Yaralanan muhtar, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen muhtar Nizamettin Akın, burada 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cemal Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. - SİNOP

Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

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Devlet Hastanesi, Ayancık, Sinop, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika


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