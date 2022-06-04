Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu - Son Dakika
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Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu

04.06.2022 23:23

Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu Samsun'da pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı genç hastanelik oldu.

Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı genç hastanelik oldu.

Olay,. Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki haftalık kurulan semt pazarından saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar yerinde patates soğan satan E.K.pazarda plastik ürünler satan şahsın oğlu Y.E.Ç.'nin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından vurularak yaralanan E.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı. Silahlı saldırı olayına karışan Y.E.Ç. ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu
Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu
Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu
Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu
Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu
Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu
Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu

YORUMLAR
500
Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu Silahlı saldırıya uğrayan karı-koca hastanelik oldu Barda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Barda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu - Son Dakika
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