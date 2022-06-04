Olay,. Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki haftalık kurulan semt pazarından saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar yerinde patates soğan satan E.K.pazarda plastik ürünler satan şahsın oğlu Y.E.Ç.'nin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından vurularak yaralanan E.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı. Silahlı saldırı olayına karışan Y.E.Ç. ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu - Son Dakika

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